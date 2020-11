Bu kahramanlar sadece ormanı değil köylerimizi de koruyorlar!

Karabük Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde görevli personeller, orman yangınları dışında 27 köy ve diğer yangına müdahale ederek yalnızca ormanların değil köylerin de kahramanı oldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, bölgelerinde 15 çeşit ağaç ile 7 çeşit çalı cinsinin bulunduğu 606 bin 309 hektarlık alandan sorumlu olduklarını belirterek "Sadece ormanlardaki yangınlar için değil ihtiyaç olduğunda her türlü yangında göreve hazırız." dedi.

Bayraktaroğlu "Bize emanet ve ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızı başta olmak üzere yangın ile diğer olaylar için 24 saat göreve hazırız. 1 Ocak 2020 den bu güne kadar sorumluluk alanlarımız içinde göreve hazır 1 adet yangın söndürme helikopteri, 5 adet 12 tonluk su ikmal aracı, 23 adet 3 tonluk, 11 adet ilk müdahale aracı, 6 adet dozer, 4 adet treyler, 12 adet greyder, 226 yangın işçimiz bulunmaktadır. Bugüne kadar; 58 adet orman yangını çıkmış olup 832 dekar orman alanımız zarar görmüştür." açıklamasında bulundu.

Yalnızca sorumluluk alanı değil ihtiyaç duyulan her an her bölgeye gitmeye hazır olduklarını belirten Bayraktaroğlu "Bölge Müdürlüğümüz görev alanı dışında çıkan yangınlara OGM (Yangın Harekat Merkezi) talimatı ile arazöz, yangın işçisi ve teknik elemanlarıyla buradaki yangınları söndürme çalışmalarına katılmaktayız. Bölgemiz dışında çıkan Bolu-Mengen, Bolu-Dörtdivan, Kastamonu-Taşköprü, Kastamonu-Boyabat, Kastamonu-Cide, Kastamonu-Durağan, Kastamonu-Azdavay, Kahramanmaraş-Hatay, Ankara-Eskipazar, Ankara-Nallıhan, Ankara-Beypazarı, Ankara-Çankırı, Amasya-İskilip, Adana-Kozan ile İzmir 'de çıkan orman yangınlarına müdahale edilmiştir. Genellikle dış yangınlara giden ekiplerimiz 3 adet arazöz, 1 adet su ikmal aracı ve 1 adet öncü araç ile 1 teknik elemandan oluşan TİM olarak göreve göndermekteyiz." İfadelerini kullandı.

"BİZ SADECE ORMAN DEĞİL KÖYLERİN DE KORUYUCUSUYUZ"

Sorumluluk alanları içinde bulunan köyler meydana gelen ev yangınlarına da müdahale ettiklerini belirten Bayraktaroğlu; "Köylerimiz dede zaman zaman ev yangınları çıkıyor, Belediye itfaiyeleri gelene kadar köylere yakın yangın istasyonlarımızdaki yangın işçilerimizi, arozöz ve yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediyoruz. Bu güne kadar 14 adet ziraat yangını 6 şehir içi (sanayi/dükkan) ile 7 köy evinde çıkan yangınlara müdahale edilmiştir. Ekiplerimiz köylerde çıkan ev yangınlarında da onlarca evi yanmaktan kurtarmışlardır. Bölge Müdürlüğümüzde 9 Orman İşletme Müdürlüğümüz bulunmakta olup yangın sezonu içinde veya dışında çıkan her yangına müdahale etmek üzere 7/24 hazır halde bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzde 12 adet Yangın Gözetleme Kulesi ile Orman yangınlarının uzaktan algılanması ve otomatik yangın bulma sistemleri olarak 4 adet kamera sistemimiz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Bayraktaroğlu; "Orman yangını ile mücadele iş güvenliği risk sıralamasında 1. derece riskli iş arasında yer alır. Orman yangını söndürme çalışmaları büyük alanlarda olması, olumsuz iklim, arazi şartları, bitkilerin yanıcı materyal özelliği gibi birçok bileşenin karşısında yürütülmektedir. Bu yıl Bölge Müdürlüğümüz yangın söndürme faaliyetlerimizde Kastamonu-Boyabat yangınında dış göreve giden 2 yangın işçimiz, ayrıca başka bir bölge müdürlüğünden 1 teknik eleman ile 1 arazöz yangın mahallinde kalmış ve 3 duman avcımız hafif yanıklarla tedavileri tamamlanarak taburcu olmuş ve görevlerinin başındadır. Yanan arozözümüz maalesef kullanılamayacak duruma gelmiştir. Personel ve vatandaş can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Vatandaşlarımız ormanda, orman kenarında, kırsal alanlarda yangın/duman gördüğünde "Alo 177" Orman Yangın Hattını ve/veya "112" acil çağrı merkezini arayarak bilgilendirmeleri önemlidir. Çünkü yangınların ilk çıktıkları anda hızla/anında müdahalesi sayesinde söndürme imkanı olur. Geç müdahale ile büyüyen yangınların riski artar ve söndürme işi zorlaşır, hatta afet halini alabilir. Bölge Müdürlüğümüzde ormanlık alanımız 606 bin 309 hektardır." dedi.

Sorumluluk alanları içindeki ormanlarda katma değeri olan onlarca çeşit ağaç türü ve ağaççık türü emtia bulunduğunu aktaran Bayraktaroğlu; "Ağaç türlerimiz; kayın, meşe, gürgen, ıhlamur, kestane dişbudak, akçaağaç, karaağaç, karaçam, kızılçam, sarıçam, göknar, porsuk, şimşir ve ardıç türleri ile ağaççık/çalı türlerimiz; kızılcık, kuşburnu, yabanmersini, böğürtlen, karayemiş, orman gülü, defne," diye konuştu.