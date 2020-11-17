Firari FETÖ üyesine babasının evinde baskın

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan aranan ve firari olan E.A. isimli şahsın Ömerli ilçesinde bulunan babasının evinde saklandığı tespit edildi.

Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanan E.A. gözaltına alınırken evde bulunan dijital materyallere el konuldu. FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma suçundan göz altına alınan E.A.nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.