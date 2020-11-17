Hamza için toplanabilen para 271 bin euro

Kocaeli Başiskele İlçesi Bahçecikte yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoud çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza'nın tedavi masraflarının karşılanması için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından yürütülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor. 'Hamza'ya Nefes Ol' sloganıyla sürdürülen kampanya şu ana kadar gelen destek 271 bin euro oldu. ABD'de gerçekleştirilebilen tedavi için gerekli miktar ise 2 milyon 200 bin euro.

HAMZA DESTEK BEKLİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi masrafları karşılanmayan hastalık için duyarlı vatandaşların destekleri bekleniyor. ABD'de gerçekleştirilebilen tedavinin masrafları için ilimizde ve ülke genelinde düzenlenen kampanyalar sonucu şu ana kadar 271 bin euro toplana bildi. Tedavisi için 3 aylık bir süresi kalan Hamza'nın sağlığına kavuşabilmesi adına 2 milyon euro'ya daha ihtiyaç var.

"ADA İÇİN BAŞARDIK, HAMZA İÇİNDE BAŞARACAĞIZ"

SMA1 hastası 13 aylık Ada Çelik için düzenlenen kampanyanın başarıya ulaştığı gibi Hamza için devam eden kampanyanın da başarıya ulaşacağına emin olduklarını ifade eden Umut Elçileri Grubu üyesi Murat Getirel, "Daha önce Ada'nın kampanyası sürecinde Ağustos ayında 300 bin dolar toplanabilmişti, Ekim ayna geldiğimiz de ise hedeflenen rakama ulaşmıştık. Ada için nasıl başardıysak, bu sürecin sonunda Hamza içinde başarmış olacağız. Biz Hamza için esnaflarımızdan, sanayicilerimizden, iş insanlarımızdan destek bekliyoruz. Bu yükü tek başımıza kaldıramayız. Tüm şehir Hamza'ya nefes olmak için birlik olmalı" dedi.