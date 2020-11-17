İstanbul’da ATM’lere düzenek yerleştiren köstebek yakayı ele verdi!

İstanbul'da banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı koyarak yüzlerce hesaptan para çektiği tespit edilen kişi kopyaladığı kartlardan para çektiği sırada yakayı ele verdi. Bir bankanın yetkilileri emniyet güçlerini arayarak müşterilerinin hesaplarından kart kopyalamak suretiyle para çekildiği üzerine ihbar yapıldı.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP YİNE AYNI İŞİ YAPMAYA BAŞLAMIŞ



İhbarın ardından harekete geçen emniyet güçleri İstanbul'un çeşitli yerlerinde onlarca ATM'de kart kopyalama aparatı ile para çekildiğini tespit etti. ATM'lere ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde paraları çeken kişinin daha öncede dolandırıcılıktan cezaevine girip çıkan H.A., olduğu tespit edildi. Polisler H.A.'nın yakalanması için çalışma başlatarak kart kopyalama aparatlarının bulunduğu bir ATM'de şüphelinin gelmesini bekledi.

YARDIM BAHANESİYLE ŞİFRELERİNİ ÖĞRENDİ



ATM'ye gelerek kopyaladığı kartlardan para çekmeye çalıştığı sırada kıskıvrak yakalanan şüpheli emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda yapılan incelemede H.A.'nın kopyalama aparatını ATM'nin kart giriş yerine yerleştirdikten sonra beklemeye başladığı, bu sırada para çekmek isteyen kişilerin kartının ATM'de sıkışması üzerine bu kez yardım amaçlı yanlarına giderek vatandaşlardan kart şifrelerini öğrendiği, daha sonra sıkışan kartı aparattan çıkararak para çektiği tespit edildi.

TUTUKLANDI



Üzerinde sahte kimlik taşıdığı tespit edilen ve hakkında benzer suçlardan çok sayıda arama kararı bulunduğu belirlenen H.A., karakoldaki ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen dolandırıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.