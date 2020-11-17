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Son dakika: Genç kızın ölüm sebebi belli oldu!

’te 18 yaşındaki ’ın esrarengiz ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonuçlandı. Son dakika haberine göre , genç kızın uyuşturucu madde zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Savcılık, Çavdar’a uyuşturucunun zorla içirildiğine dair delil elde edemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:41 Son Güncelleme: 17.11.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika: Genç kızın ölüm sebebi belli oldu!

İstanbul Pendik'te 18 yaşındaki Ezgi Zeynep Çavdar, kuzeni Erdem A.'nın evine gitmişti. Gece saatlerinde fenalaşan genç kız yaşamını yitirmişti. Kızlarının ani ölümüyle şok geçiren aile, Erdem A. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılığın başlatmış olduğu soruşturma tamamlandı.

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURU MADDE

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından Ezgi Zeynep Çavdar'ınn ölümüne ilişkin hazırlanan raporda, genç kızın uyuşturucu madde zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü belirtti.

Ezgi Zeynep Çavdar'ın annesi Nermin Çavdar, Erdem A., Erdem A.'nın annesi Kıymet A. ve Erol A.'dan şikayetçi oldu. Anne Nermin Çavdar ifadesinde, kızıyla birlikte yaşadıklarını fakat kızının 1 hafta önce evden ayrılmış olduğunu ve kızının boşandığı eski eşinin kardeşi olan Erdem A.'nın evinde ölü bulunduğunu söyledi. Olay gecesi Erdem A. ile telefonda konuştuğunu belirten anne, Erdem A.'nın genç kızın kalp krizi sonucu öldüğünü söylediğini ama kendisinin inanmadığını ifade etmişti.

DELİL EKSİKLİĞİNSEN DOSYA KAPANDI

Savcılık tarafından, Erdem A., Kıymet A. ve Erol A. hakkında '18 yaşındaki genç kıza uyuşturucu madde temin etmek ve imkan vermek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Ölen Ezgi Zeynep Çavdar hakkında düzenlenen Adli Tıp Raporunda ''kişinin ölümünün uyuşturucu madde zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği'' bildirilmiş olsa da, genç kıza zorla uyuşturucu verildiğine ve içirildiğine dair bir kanıt bulunamadı. Ezgi Zeynep Çavdar'ın kendi iradesiyle uyuşturucu madde kullandığı, bu nedenle üçüncü kişiler, olaydan sorumlu tutulamadığından savcılık soruşturmayı takipsizlik kararıyla kapattı.

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Son dakika: Genç kızın ölüm sebebi belli oldu!
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