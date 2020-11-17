Sosyal medya hesabından Atatürk’e hareket eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih T.'nin sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak, hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından Karaman Valiliği de soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yayın yapan bir internet sitesinde Karaman'da bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği şeklindeki haber üzerine valiliğimizce açıklama gereği duyulmuştur. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli işlemler başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'e karşı kişi ve kurumlarca hiçbir şekilde hakaret ve aşağılayıcı ifadelere yer verilmesine asla müsaade edilmeyeceği hususunda, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Fatih T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.