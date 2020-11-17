Tarihi eser kaçakçılığında sahte gazetecilik

Adana'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan İ.D.'nin, sosyal medya hesabı üzerinden, özel izin aldığını öne sürüp, 'Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' isminde bir gazete kurduğu yalanıyla itibar kazanmaya çalışarak, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Tarihi eser operasyonun da 125 adet Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje, telsiz, tepe lambası, megafon siren, farklı isime ait basın kartı ve 19 basın yeleği ele geçirildi.

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Tarihi eser kaçakçılık yaptığı ileri sürülen İ.D., sosyal medya üzerinden 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurduklarını ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil (alındı) belgesi iznini T.C. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan almıştır" denilerek paylaşımda bulunuldu. Cumhurbaşkanlığının isminin kullanılmasının yanı sıra sosyal medyada 'Türkiye Cumhuriyeti Gazetesi ismiyle' bir de sayfa oluşturuldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDA SUÇ DUYURUSU

Bu paylaşımlar üzerine Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından, "Cumhurbaşkanlığı Gazetesinin kurulduğuna" ve bazı kişilerin bu gazetenin "istişare kuruluna atandığına" ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür" yazılı açıklamasına bulunuldu. Daha sonra ise sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldı. Şikayet üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekipleri, şüpheliyi izleyip delil topladıktan sonra şafak vakti operasyon yaptı. Belirlenen 7 farklı adrese şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda neticesinde 125 adet Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi. Yapılan aramada 1 telsiz, 1 tepe lambası, 1 megafon siren, 6 farklı araç görev kartı, 4 farklı isime ait basın kartı, 19 basın basın yeleği ve 8 adet farklı kuruma ait kaşe ele geçirildi.