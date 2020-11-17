Tramvay çalışanlarına tuvalet işkencesi: Tuvalet olmadığı için altlarına bez bağlıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığı tramvay istasyonlarına tuvalet koyulmadı. Belediyenin tuvalet yapmayı unuttuğu istasyonlarda çalışan görevliler zor durumda kaldı.

Görevliler, görev yerlerinden ayrılmaları yasak olduğu için altlarına bez bağlayarak ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Yaşanan skandalı DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da doğruladı.

SABAH'a konuşan Yıldız, Metro Genel Müdürü ve yardımcısının sendika ile görüşmek istemediğini söyledi.

Yıldız; "Arkadaşlarımızın yaşadığı bu çağdışı sorunu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Eğer sorun çözülmezse daha sert bir tutum sergileyeceğiz." dedi.

450 MİLYON LİRAYA MÂL OLDU, TUVALET HARİÇ!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında Karşıyaka 2018'de de Konak Tramvayını 450 milyon liralık bir yatırımla hizmete soktu. Konak hattında 19, Karşıyaka hattında ise 14 istasyon yer almasına rağmen bu istasyonlara tuvalet yapılmadı. İstasyonlarda çalışan personel tuvalet ihtiyacını istasyon çevresindeki işyerlerinden karşılamaya başladı. Bu da çalışanlarla işyeri sahiplerini sık sık karşı karşıya getirdi.

TALEPLER GERİ ÇEVRİLDİ

Son zamanlarda Kovid19 salgını nedeniyle işyerleri, tramvay çalışanlarının taleplerini geri çevirmeye başladı. Çalışanların Metro A.Ş yönetimine dilekçeyle yaptıkları başvurular da sonuç getirmedi. Durum böyle olunca istasyonlarda görev yapan bayan güvenlik personeli tuvalet ihtiyacını gidermek için altlarına bez bağlamaya başladı.

VATMANLAR DA ZOR DURUMDA

Yolcuları son istasyona bıraktıktan kısa süre sonra yeniden hareket eden makinistlerinde tuvalet ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için zor durumda kaldıkları öğrenildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik görevlisi, "İstasyonlarda sıcaktan ya da soğuktan koruyacak bir önlem de yok. Gece geç saatlerde soğuk havalarda cam bir bölme içinde de görevimizi hiç bir şekilde aksatmadan yapabileceğimiz düşünüyorum. Bunun yanı sıra en büyük sorunumuz seyyar da olsa bir tuvalet. İstasyonlarda bizler, son istasyonlarda da makinist arkadaşlar bu sorunu ciddi şekilde yaşıyor" dedi.

TWEETLE ORTAYA ÇIKTI

Bir Twitter kullanıcısı, tramvay istasyonlarında yaşanan skandalı sosyal medyaya taşıyarak "İzmir tramvay güvenlik emekçileri, 'tuvalet ihtiyaçlarını bez bağlayarak gideriyorlar' İzmir'de tramvayda çalışan ismini vermek istemeyen kadın güvenlik görevlileri, tuvalet ihtiyacını giderecek bir imkan olmadığı için bez bağlayarak çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kadın güvenlik görevlileri, tramvay çevresinde tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini, mesaiden tüm gün içinde ayrılmalarının yasak olduğunu bu yüzden de tuvalet ihtiyaçları için bez kullanmak zorunda kaldıklarını bildirirken Metro Genel Müdürlüğü'ne durumu ilettiklerini söyledi. Güvenlik personeli, hiç bir yetkilinin şikayetlere kulak asmadığını söyledi." ifadelerine yer verdi.

SENDİKA DOĞRULADI

DİSK Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız iddiaları doğrulayarak Metro Genel Müdürü ve yardımcısının sendika ile görüşmek istemediğini aktardı. Konuya ilişkin SABAH'a açıklamada bulunan Yıldız; "Sıkıntılar bize birkaç hafta önce iletildi. Biz de bununla ilgili Metro Genel Müdürü Sönmez Alev ve Metro Genel Müdür Yardımcısı Ertan Sayılkan'ı aradık ancak kendileri sorumluluğun çalışanların kadrolu olduğu İzenerji Şirketinde olduğunu belirtip sendikayla görüşmek istemediklerini ifade etti. Çalışanların barınma ve tuvalet ihtiyaçları İzenerji'de değil Metro A.Ş'nin sorumluluğundadır. Tramvay istasyonlarında görev yapan bayan güvenlik görevlisi arkadaşlar tuvalet ihtiyacını karşılamak için altlarına bez bağlıyorlar. Olacak iş değil." dedi.

SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

Metro A.Ş'nin topu İzenerji önetimine atarak sorumluluktan kaçtığını ifade eden Yıldız; "Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Görüşme çabalarımız sürüyor. Eğer önümüzdeki günlerde bu sorun çözülmezse daha sert bir tutum sergileyeceğiz. Arkadaşlarımızın yaşadığı bu çağdışı sorunu çözmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Kovid19 salgını nedeniyle tramvay istasyonu çevresindeki işyerlerinin tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen çalışanların taleplerini son zamanlarda geri çevirdiğini de ifade eden Yıldız; "Biz sendika olarak Metro A.Ş üzerinde baskı kurunca onlarda çalışan personel hakkında 'sigara içtin, görev yerini terk ettin' gibi sudan bahanelerle tutanak tutmaya başladılar. Son bir ayda 70'in üzerinde tutanak elimize ulaştı. Bu arkadaşlarımız sahipsiz değildir. Hepsi de sendikamız üyesidir. Kesinlikle bunları kabul etmiyoruz. Sorunun çözümü gayet açıktır. Metro yönetimi bir an önce bu çağdışı uygulamaya son vermeli, kalıcı çözüm bulunana kadar tramvay istasyonlarına mobil tuvaletler konmalıdır." dedi.