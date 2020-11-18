Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 18 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Bakıma muhtaç hasta ve yaşlı kişilerin ailelerine ödenen evde bakım parası her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Evde bakım parası E Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi sms üzerinden de bakılabiliyor. Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak istediği tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki 18 Kasım 2020 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 18 KASIM 2020

Devlet tarafından evde bakım maaşı, evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlar için yatırılıyor. Kasım ayı itibariyle sorgulamalar hız kazanırken vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte 18 Kasım 2020 evde bakım maaşı yatan iller ve tüm detaylar…