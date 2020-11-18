Hatıra ormanları için protokol imzalandı

Hatay'da yaşanan orman yangınları sonucu kaybedilen orman alanlarının yeniden yeşertilmesi çalışmalarına katkı anlamında oluşturulacak olan Hatıra Ormanı'nın protokol imza töreninde konuşan HSMMM Odası Başkanı Tahsin Kırık, oluşturacakları hatıra ormanı ile ağaçlandırma çalışmalarına katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"İŞİN PROVAKASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Kırık, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının kasıtlı olarak çıkarıldığını düşündüklerini belirterek, "Samandağ'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınının hemen ardından Belen'de başlayan, daha sonra İskenderun ve Arsuz'a kadar yayılan başka bir orman yangını daha yaşadık. Yangınların nedenleri adli makamlarca mutlaka tespit edilecektir. Ama bizler bu işin kasıtlı olduğunu, bu işin bir provokasyon olduğunu düşünüyoruz ve o düşüncedeyiz. İnşallah güvenlik güçlerimiz bu yangınların sorumlularını yakalar ve sorumlular en büyük cezayı alır." dedi.

"DOĞAMIZ YOK OLDU"

Kırık, "Yakılan ormanları sadece bir orman olarak düşünmeyelim, burada yaşan hayvanlar, orada yaşayan tabiat yok oldu. Bizler bizlere bırakılan bu mirası gelecek nesillere sağlam bir şekilde teslim etmek zorundayız. Ormanlar bize bırakılan emanetlerdir. Ama ne yazık ki büzler bu emanetlere ihanet ediyoruz. Bu yüzden Orman Genel Müdürlüğümüz, bizler için özel bir protokol hazırladılar. Bu protokolle, hem dağın öbür tarafı hem de bu tarafı denilen bölgelerde bir hatıra ormanı oluşturacağız. Oluşturacağımız hatıra ormanlarına meslektaşlarımızın sahip çıkacağına eminiz." şeklinde konuştu.

HATAY'DA 3 BÜYÜK YANGIN YAŞANDI

Protokol imza törenine katılan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'ta, Hatay'da 3 büyük yangın yaşandığını belirterek, "Yaşanan yangınları çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan atlattık. Yangınlarda müdürlüğümüz personeli fedakarca çalışarak yangınları söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarında belediyelerimiz, askerlerimiz, polisimiz bizlere destek verdiler. Bu destekler bizlere büyük bir güç verdi. İşimize dört elle sarıldık ve sarılmaya devam edeceğiz." dedi.

"ORMANLARIMIZ BİZE EMANET"

Hatay ve İskenderun Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odasına teşekkür eden Koç, " Orman genel müdürlüğümüz ile Türkiye Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası ile imzaladığı protokol çerçevesinde üyeler tarafından bağışlanan fidanlar bir hesapta toplanacak. Bizlerde toplanan fidanları yanan bölgelerde yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarında kullanacağız. Yangının zarar verdiği bölgeleri bizim bir yıl içerisinde ağaçlandırma zorunluluğumuz var. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hep birlikte Hatay'ımızın yanan ormanlık alanlarını yeniden ağaçlandırıp gelecek nesillere emanet ulaştıracağız." diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Yapılan konuşmaların andından Hatay Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Tahsin Kırık, Kahraman Maraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, İskenderun Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler Odası Başkanı Merih Hasan Yıldırım tarafından oluşturulacak Hatıra Ormanlarının protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre muhasebecilerin bağışlayacakları aynı hesapta toplanacak. Toplanacak olan fidanlar hatıra ormanlarına dikilecek.

Yaser ÇAPAROĞLU/SABAH