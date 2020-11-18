İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi, Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aniden yola çıkan Ahmet Bulut idaresindeki 63 KP 070 plakalı otomobil Necip Fazıl Kısakürek caddesinde seyir halinde olan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 28 TB 353 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 63 KP 070 plakalı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yolda olası bir facianın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlem aldı. Polis ekibi diğeri sürücülerin kontrollü bir şekilde geçmesini sağlarken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.