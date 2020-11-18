Saplantılı aşığı 29 yıl boyunca takip edip hayatını kâbusa çevirdi!

İstanbul'da 29 yıldır kendisini saplantı haline getiren kişi tarafından kaçırılıp bayıltılan genç kadın tecavüze uğradı. 25 yıllık evli olan H.M., 18 yaşından beridir aynı mahallede oturdukları F.V., tarafından sık sık rahatsız ediliyordu. Hatta F.V., genç kadını ailesinden defalarca istetmiş ancak H.M., evlenmek istemediği için şuan evli olduğu kişi ile evlenmişti.

ARABA İLE ÖNÜNÜ KESİP KAÇIRDI



Genç kadın aradan 29 yıl geçmesine rağmen F.V.'nin ara sıra sözlü ya da fiziksel tacizlerine maruz kalıyordu. Geçtiğimiz aylar içerisinde iş yerinden evine giden H.M., karşısına araçla çıkan F.V., tarafından bayıltılarak kaçırıldı. Genç kadın uyandığında kıyafetsiz şekilde kendisini F.V., ile bir evde buldu. Neye uğradığının şoku ile sarsılan genç kadın eve gitmek istediğinde tacizcinin tepkisiyle karşılaşıp kendisiyle birlikte olduğunu öğrendi.

VİDEOLARI EŞİNE GÖNDERMEKLE TEHDİT ETTİ



F.V., genç kadına baygınken video ve resimler çektiğini eğer giderse elinde bulunan videoları eşine göndermekle tehdit etti. Üzerini giyinerek evden çıkan mağdur kadın eve gittiğinde korkudan eşine başından geçenleri anlatamadı. Aradan geçen bir süre sonra eşine ancak F.V. tarafından rahatsız edildiğini söyleyebildi.

TELEFONLARINA CEVAP VERMEYİNCE GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERDİ



Bir süre sonra başından geçen rahatsızlıktan dolayı ameliyata alınan H.M., tedavi sonrasında telefonuna baktığında F.V., tarafından 170 kez arandığını cevap verilmeyince de elinde bulunan videoları eşine gönderdiğini öğrendi. Eşinin başından geçenleri öğrenmesinin ardından karakola başvuran çift tacizci hakkında şikayetçi oldu.

28 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli F.V., hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda yıllardır genç kadını taciz edip en sonunda kaçırarak tecavüz eden F.V., hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı', Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Şantaj' suçları kapsamında 28 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.