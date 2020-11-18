SON DAKİKA | Yeni yasaklar ne zaman başlıyor, bugün başladı mı? Yeni tedbir kararları başladı mı, ne zamandan itibaren başlayacak?

Son dakika haberler… Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni yasaklar vatandaşların sabah saatleri itibarıyla gündem maddesi haline geldi. Yayınlanan yeni genelge ile beraber uygulanacak tüm kısıtlamaların detayları vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre; Genelgeye göre; yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, kısıtlamalar ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları…

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? KISITLAMALAR NE ZAMANDAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Ülkemizde çok ciddi artış gösteren vaka sayılarıyla beraber geçtiğimiz gün ülke genelinde uygulanacak olan yasaklar da vatandaşlara duyuruldu. Bu noktada yayımlanan yeni genelgede kısıtlamaların uygulamaya geçeceği tarihlere ilişkin detaylar da bildirildi…