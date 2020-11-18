SON DAKİKA | Yeni yasaklar ne zaman başlıyor, bugün başladı mı? Yeni tedbir kararları başladı mı, ne zamandan itibaren başlayacak?

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SON DAKİKA | ne zaman başlıyor, bugün başladı mı? Yeni tedbir kararları başladı mı, ne zamandan itibaren başlayacak?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Son dakika açıklanan ardından vatandaşlar uygulanacak kısıtlamanın ne zaman başlayacağı gibi birçok konuda detayları araştırıyor. 65 yaş üstü, 20 yaş altı, restoran, kafe, hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok konuda kısıtlama kararı verildiği açıklandı. Peki, Genelgeye göre; Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, ne zamandan itibaren başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:36 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika haberler... Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, kısıtlamalar ne zaman başlayacak?

Son dakika haberler… Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan vatandaşların sabah saatleri itibarıyla gündem maddesi haline geldi. Yayınlanan yeni genelge ile beraber uygulanacak tüm kısıtlamaların detayları vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre; Genelgeye göre; yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, kısıtlamalar ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberinin detayları…

YENİ YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? KISITLAMALAR NE ZAMANDAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Ülkemizde çok ciddi artış gösteren vaka sayılarıyla beraber geçtiğimiz gün ülke genelinde uygulanacak olan yasaklar da vatandaşlara duyuruldu. Bu noktada yayımlanan yeni genelgede kısıtlamaların uygulamaya geçeceği tarihlere ilişkin detaylar da bildirildi…

Son dakika haberler... Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, kısıtlamalar ne zaman başlayacak?

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni kısıtlamalar 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili genelgeyi yayımladı. Buna göre, hafta sonları saat10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak.

Son dakika haberler... Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, kısıtlamalar ne zaman başlayacak?

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Son dakika haberler... Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yeni tedbir kararları başladı mı, kısıtlamalar ne zaman başlayacak?

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

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