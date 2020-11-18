Son dakika: 'Uygunsuz görüntüleri var' iddiasıyla kızını öldürmüştü! Korkunç cinayette flaş gelişme...

"KIZINA AİT OLSA BİLE HAKSIZ TAHRİK KABUL EDİLEMEZ"

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda görüntülerin kızına ait olmuş olsa bile haksız tahrik kabul edilemeyeceğine dikkat çekilerek, "Her ne kadar sanık görmüş olduğu videodaki şahsın kızı olduğunu söylemiş ise de; mahkememizce alınan bilirkişi raporunda videodaki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirlenmiştir.

Videodaki şahıs ölen Şeyma Yıldız olsa bile bu durum sanığa yönelen haksız bir eylem oluşturmadığı gibi sanığın da böyle bir düşüncesi olmayıp savunmalarında amacının videoyu çeken kişiyi bulup öldürmek oluğunu, kızına bunu yapanların cezalandırılmasını, ölen Şeyma Yıldız'ı korumak istediğini söylemiştir. Bu durumda sanığa yönelen, mağdur tarafından gerçekleştirilmiş herhangi bir haksız fiil oluşmadığından unsurları oluşmaması nedeniyle sanık lehine haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır" denildi.