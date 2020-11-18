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Sosyal medyanın konuştuğu dizi; nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Sosyal medya son günlerde dizisini konuşuyor. Berkun Oya’nın kaleme aldığı 8 bölümlük mini dizi, kısa sürede büyük beğeni topladı. Toplumun farklı kesimlerinden karakterlerin yaşantılarını konu edinen dizinin kadrosunda birbirinden yetenekli oyuncular yer alıyor. Özellikle Öykü Karayel’in oyunculuğu, yediden yetmişe herkesin takdirini kazandı. Bir Başkadır nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bir Başkadır dizisiyle ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:58 ABONE OL
Sosyal medyanın konuştuğu dizi; Bir Başkadır nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

, Netflix kütüphanesinde yerini aldıktan kısa bir süre sonra herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Bir Başkadır, oldukça kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin oyuncuları arasında Özge Özel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Funda Eryiğit, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Aziz Çapkurti Bige Önal ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. İşte Bir Başkadır konusu ve diziyle ilgili merak edilenler…

Sosyal medyanın konuştuğu dizi; Bir Başkadır nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU

, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.

BİR BAŞKADIR NEREDE ÇEKİLDİ?

'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı. Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.

Sosyal medyanın konuştuğu dizi; Bir Başkadır nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

BİR BAŞKADIR OYUNCULARI

Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.

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Sosyal medyanın konuştuğu dizi; Bir Başkadır nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları
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