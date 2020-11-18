Sosyal medyanın konuştuğu dizi; Bir Başkadır nerede çekildi? Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Bir Başkadır, Netflix kütüphanesinde yerini aldıktan kısa bir süre sonra herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Bir Başkadır, oldukça kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin oyuncuları arasında Özge Özel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Funda Eryiğit, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy, Aziz Çapkurti Bige Önal ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor. İşte Bir Başkadır konusu ve diziyle ilgili merak edilenler…
BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU
Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.
BİR BAŞKADIR NEREDE ÇEKİLDİ?
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı. Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI
Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Derya Karadaş, Esme Madra gibi oyuncular da var.