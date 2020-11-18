Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hikayesine SABAH ulaştı

Şiddet mağduru çocuğun ailesinin avukatı Nebahat Yıldırım, Y.E.A. ve kardeşinin evlerine yakın bölgede oynadıkları sırada saldırıya uğradığını söyleyerek, "Saldırganın tutuklanması sevindirici bir gelişme. Her ne kadar kamera kayıtları, olayın gerçek yüzünün ortaya çıkarmasına yardımcı olmuşsa da, mağdur çocuğun ileride bu olayı hatırlamasına ve unutmamasına sebep olacağından ötürü görüntülerin erişinin engellenmesi için mahkeme başvurduk. Yine sosyal medyada asılsız bir şekilde mağdurun esnaftan ve yoldan geçen insanlardan para dilenen bir çocuk olarak lanse edilmesi mağdurun ailesini derinden üzdü" dedi.