Yüzlerce motosiklet trafikten men edildi

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de son yıllarda motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı kullanımı hızla arttı, özellikle salgının görülmeye başlandığı mart ayından itibaren bu oran daha da yükseldi.

Türkiye'de tescil edilen araçların yüzde 14,6'sını bu araçlar oluşturuyor. Bu yılın 10 aylık döneminde meydana gelen trafik kazalarına yüzde 18,8'inin bu tür taşıtların karıştığı görüldü.

Genel olarak trafik kazası neticesindeki can kayıplarında 10 aylık dönemde yüzde 12,5 azalma sağlanmasına rağmen motosiklet/motorlu bisikletlerin karıştığı kazalardaki can kayıpları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

Bu kazaları önlemek, sürücü ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 12-16 Kasım'da motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

45 bin 968 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsünün denetlendiği uygulama kapsamında 3 bin 751 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 1624 sürücünün sürücü belgesiz motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 259 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı, 635 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edildi.

Denetimlerde, 1336 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 62 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 11 bin 202 cezai işlem uygulandı.