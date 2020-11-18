Zeytin üreticilerinde “bereket yılı” sevinci

Üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen İlçenin temel geçim kaynağı olan zeytin, zengin çeşitleriyle her damak tadına hitap ediyor. En çok tercih edilen Halhalı zeytininin dışında Zoncuk, Güleki, Kejık, Belloti, Mazi, Gurseki, Melkebazi, Melemeli ve Ağliş adlarıyla da zeytin çeşitleri bulunuyor.

Geçen yıl 3 bin 500 ton rekolte elde edilen zeytinde, bu yıl 12 bin 370 dekar alandaki yaklaşık 220 bin ağaçtan 7 bin 500 ton ürün alınması bekleniyor. İyi verim alınması üreticilerin yüzünü güldürdü.

Şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün de zamanında tanıtımına önem verdiği Derik zeytininden elde edilen zeytinyağının, özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmasında geçen yıl altın madalyaya, Japonya'da gerçekleştirilen Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda da gümüş ödüle layık görülmesi hem zeytine hem de yağına talebi artırdı.

Yoğun talebin karşılanması için ilçede önümüzdeki yıl da zeytin üretilen alanların artırılması ve 50 bin zeytin fidanı daha dağıtılması için çalışma yürütülüyor.

TARLADAN SOFRAYA YEŞİL ZEYTİNİN YOLCULUĞU

Hasadına başlanan yeşil zeytinin tarladan sofraya uzanan yolculuğu oldukça zahmetli olurken hasat ile birlikte üretimine geçilen zeytinyağı ise tam bir ilaç niteliğinde.

Yeşil zeytinin tarladan sofraya uzanan yolculuğunda, ilk başta yorucu ve zahmetli bir çalışmanın ardından tarladan toplanan zeytin, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra sofralık ve yağlık olarak değerlendiriliyor.

Elle veya sırıkla topladığı zeytinler çuvallara doldurularak sofralık için eve, yağlık için ise zeytinyağı üretim tesisine götürülüyor.

Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak yemeğe hazır hale getiriliyor.

DERÜK USULÜ YEŞİL ZEYTİN YAPILIŞI

Sofralık zeytin için ise önce kırma işleminden geçiyor. Kırılan zeytinler bidonun içine konularak üzerine su bırakılıyor. 3 günde bir suyu değiştiriliyor. 3 kez bu işlem yapıldıktan sonra tuzlanıp tekrar bidona konuluyor ve bir hafta sonra zeytin tatlanarak yemeğe hazır hale geliyor.

ÜRETİCİLER FABRİKA İSTİYOR

Zeytin üreticisi Mehmet Denil, zeytinde bu yıl bereketli bir hasat geçirdiklerini belirterek, "Zeytinde hasat dönemi başladı, şu an zeytinlerimizi topluyoruz, sonra da satacağız inşallah. Bir yıl zeytin az, bir yıl da çoktur. Bu yıl var yılıdır, yani bereketlidir. Zeytinlerimiz satıyoruz. Vatandaşlar, aldığı zeytinin bir kısmını sofralık olarak bir kısmını da yağlık olarak değerlendiriyor. Tabi burada bir fabrika kurulsaydı çok iyi olacaktı. Topladığımız zeytinleri direk fabrikaya satardık, bu şekilde ürünümüzü elimizden çok daha çabuk çıkartırdık. Bizim buradaki zeytinimiz çok yağlı olduğu için kalitelidir, zaten ünü dünyaya yayılmıştır. Birçok ülkedeki yarışmalarda ödül almıştır. Zeytinin tanıtılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Zeytin toplayan Sultan Hanım ise şunları söyledi:

"Zeytin hasadımız başladı, bu zeytinler birinci kalitededir. Yağlıdır ve tadı bir başkadır. Bu zeytinler şifadır, kalbe çok iyi geliyor. Maşallah bu yıl çok bereketli bir hasat dönemi geçiriyoruz. Bir fabrika kurulsaydı daha rahat satardık. Bizim tek geçim kaynağımız budur. Tarla başkasınındır, biz ücret karşılığında toplayıp satıyoruz."

ŞİFA DEPOSU

20 yıldır zeytin işiyle uğraştığını kaydeden Recep Erol, Derik zeytinin çok lezzetli olduğu için bölge insanı tarafından tercih edildiğini dikkat çekerek, "Derik zeytini doğal yetişiyor, gübresizdir. Tamamen organiktir. Biz kendimiz elimiz ile kırıp hazırlıyoruz. Sonra da sipariş veren vatandaşlara satıyoruz. Yağlı olduğu için tadı da çok güzeldir, adeta şifa deposudur. Dünyada birincidir, lezzetlidir."dedi.

77 yaşındaki Zerê Erol da Derik zeytinyağı kullandığı için sağlıklı olduğunu işaret ederek "Derik zeytini de zeytinyağı da çok güzeldir ve sağlıklıdır. Ben 77 yaşındayım ve çok şükür hiçbir hastalığım yok. Herhalde zeytin ve yağını kullandığım içindir. Allah'a çok şükür ki bize böyle bir nimet vermiş." dedi.