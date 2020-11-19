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'te iki haftada 534 ev karantinaya alındı

Son iki haftada çok sayıda kişinin testi pozitif çıkan bazı mahallelerdeki 534 ev ve byrada yaşayan 2 bin 6 kişi için uygulanması kararı alındı. Polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:16 Son Güncelleme: 19.11.2020 16:20 ABONE OL
Gaziantep'te iki haftada 534 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki haftada 534 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bazı mahallelerde son iki haftada çok sayıda kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 51 mahalledeki 534 evde 2 bin 6 kişi için karantina uygulanması kararı alındı.

Karantinaya alınan evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi, polis ve jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazıları asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

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Gaziantep'te iki haftada 534 ev karantinaya alındı
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