Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağında nereler, hangi işletmeler açık olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Son dakika haberi… İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'dan itibaren geçerli olacak ve uygulanacak. Ancak kısıtlamalar kapsamında açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişilere yönelik detaylar da yer alıyor. Bu bağlamda; sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte sokağa çıkma yasağında açık olan yerler ile yasaktan muaf olan kişiler!

SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Yeni Covid-19 tedbirleri uygulaması kapsamında valiliklere gönderilen genelgeye göre; sokağa çıkma yasağında açık olan yerler ile yasaktan muaf olan kişilere yönelik detaylar belli oldu. Haberimizin içerisinden sokağa çıkma yasağında nereler açık ile hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf sorularının yanıtları ile genelge detaylarına ulaşabilirsiniz.