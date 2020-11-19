Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar için Süper Loto sonuçları merakla bekleniyor. Şans oyunu severlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, bu akşamki çekilişte ikramiye tutarı 4 milyon lira olarak belirlendi. Kuponlarını doldurup MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanacak olan şanslı rakamları sorgulayanların sayısı epey arttı. Peki Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Süper Loto sonuçları bugün belli olacak. Büyük ikramiye tutarının 4 milyon lira olacağı Süper Loto çekilişinde 1 adet 100 bin ve 20 adet 10 bin liralık ikramiye verilecek. Haberimizde, Süper Loto sonuçları ile bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…