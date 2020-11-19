Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Online ile sorgulama ekranı!

İdaresi tarafından gerçekleştirilen sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın belirli günlerinde MPİ canlı ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen çekilişte şanslı rakamlar 5,18, 4, 28, 42, 51 olurken büyük ikramiye yine devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı. Çekiliş saati yaklaşırken kuponlarını dolduran vatandaşlar için saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:14 ABONE OL
Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar için sonuçları merakla bekleniyor. Şans oyunu severlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, bu akşamki çekilişte ikramiye tutarı 4 milyon lira olarak belirlendi. Kuponlarını doldurup MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanacak olan şanslı rakamları sorgulayanların sayısı epey arttı. Peki saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Online ile sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Süper Loto sonuçları bugün belli olacak. Büyük ikramiye tutarının 4 milyon lira olacağı Süper Loto çekilişinde 1 adet 100 bin ve 20 adet 10 bin liralık ikramiye verilecek. Haberimizde, Süper Loto sonuçları ile bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

MPİ Süper Loto çekilişi bu akşam Online 'da canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş bu akşam saatler 21.15'i gösterdiğinde başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

Süper Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz

https://www.sabah.com.tr/super-loto-sonuclari

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA