Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar için Süper Loto sonuçları merakla bekleniyor. Şans oyunu severlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, bu akşamki çekilişte ikramiye tutarı 4 milyon lira olarak belirlendi. Kuponlarını doldurup MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanacak olan şanslı rakamları sorgulayanların sayısı epey arttı. Peki Süper loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Kasım 2020 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Piyango Süper Loto sonuçları bugün belli olacak. Büyük ikramiye tutarının 4 milyon lira olacağı Süper Loto çekilişinde 1 adet 100 bin ve 20 adet 10 bin liralık ikramiye verilecek. Haberimizde, Süper Loto sonuçları ile bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
MPİ Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online 'da canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş bu akşam saatler 21.15'i gösterdiğinde başlayacak.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Süper Loto sonuçları için aşağıdaki linke giderek bilet sorgulama yapabilirsiniz
https://www.sabah.com.tr/super-loto-sonuclari