Van Gölü’nün sırları ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde Urartular döneminde yapılan, Selçuklu ve Osmanlılar döneminde de kullanılan Erciş Kalesi ile çevresindeki yapılar, 1841'de Van Gölü seviyesinin yükselmesiyle su altında kaldı. 2014'te göldeki seviyenin düşmesiyle bazı bölümlerinin görülebildiği kalede, çekilmenin artmasının ardından sütun ve sur kalıntıları, mezarlar, seramik ve çanak çömlek parçaları, çeşitli motiflerin işlendiği taşlar ile bazı yapıların kalıntıları da ortaya çıktı. 200 metreye varan yatay çekilmenin yaşandığı Erciş ilçesi kıyılarında binlerce yılda oluşan ve su altı peribacaları olarak bilinen mikrobiyalitler de yüzeye çıktı. Van Gölü'nün kuzey sahillerinde görülebilen mikrobiyalitleri görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları da bölgeye geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nün bağrında saklanmış olan sır açığa çıkmış oldu" dedi.