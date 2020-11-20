20 Kasım Bugün Cuma namazı kılınacak mı, Camiler açık mı, kapatıldı mı? Bugün Cuma namazı kılınacak mı?

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Bugün mı, Camiler açık mı, kapatıldı mı? namazı kılınacak mı?

Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamaların yeniden uygulamaya geçmesiyle beraber Camiler bugün açık mı, mı? sorusu yanıt aramaya başladı. Salgında bir dönem bilindiği üzere camilerin ibadete kapatılması kararı alınmıştı. Bu kapsamda Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bu günde gözler konuyla ilgili açıklamalara çevrildi. Peki, namazı kılınacak mı, camiler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:30 Son Güncelleme: 20.11.2020 12:30 ABONE OL
Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 20 Kasım bugün Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı, kapatıldı mı?

Artan vaka sayısı nedeniyle ülkemizde birçok farklı kısıtlamanın uygulamaya geçeceği yayımlanan genelge ile beraber duyurulurken gözler "Bugün mı, camiler kapatıldı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Müslümanların kendilerine farz kılınan ibadetlerini icra etmek için gittiği ibadethaneler salgının bir döneminde yine tedbir kararı ile kapatılmıştı. Peki, namazı kılınacak mı, camiler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI, CAMİLER KAPATILDI MI?

Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan gözle görülür artışla beraber vatandaşlar camilerin ibadete kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün yeni tedbir kararları açıklanmıştı. Bu kararlar arasında ibadethanelerle ilgili bir kısıtlama olup olmadığı ise Cuma namazı öncesi merak konusu haline geldi…

Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 20 Kasım bugün Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı, kapatıldı mı?

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri arasında camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor.

Bu durumda Camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam edecek...

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından Bakanlığı koronavirüs salgını yeni tedoluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığı yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bugün Cuma namazı kılınacak mı? 20 Kasım bugün Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı, kapatıldı mı?

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20 Kasım Bugün Cuma namazı kılınacak mı, Camiler açık mı, kapatıldı mı? Bugün Cuma namazı kılınacak mı?
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