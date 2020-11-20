20 Kasım Bugün Cuma namazı kılınacak mı, Camiler açık mı, kapatıldı mı? Bugün Cuma namazı kılınacak mı?

Artan vaka sayısı nedeniyle ülkemizde birçok farklı kısıtlamanın uygulamaya geçeceği yayımlanan genelge ile beraber duyurulurken gözler "Bugün Cuma namazı kılınacak mı, camiler kapatıldı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Müslümanların kendilerine farz kılınan ibadetlerini icra etmek için gittiği ibadethaneler salgının bir döneminde yine tedbir kararı ile kapatılmıştı. Peki, 20 Kasım bugün Cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI, CAMİLER KAPATILDI MI?

Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan gözle görülür artışla beraber vatandaşlar camilerin ibadete kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün yeni tedbir kararları açıklanmıştı. Bu kararlar arasında ibadethanelerle ilgili bir kısıtlama olup olmadığı ise Cuma namazı öncesi merak konusu haline geldi…