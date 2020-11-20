Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte 20 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alana Türkiye'de pek çok farklı bölgede çeşitli şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Bu bağlamda son olarak meydana gelen ve can kayıpları yaşanan İzmir deprem olayının ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin detaylı son depremler verilerine erişmek için Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 20 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 20 KASIM 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan 20 Kasım 2020 Cuma günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;