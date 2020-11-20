İlk hastası mankenler!

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana'da bin yataklı hastane yaptık" diyerek övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesinin bulunduğu alanda, Expo Estetik ve Kozmetik Güzellik Fuarı başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın fuar alanında emanet yataklarla oluşturduğu sözde sahra hastanesinin göstermelik olduğu ve vatandaşın gözünde 'hizmet yapıyoruz' algısı oluşturmak için yapıldığı kısa sürede ortaya çıkmıştı. Uygun koşullar bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenen sözde sahra hastanesinin bulunduğu TÜYAP Fuar Alanı'nda dün Expo Estetik ve Kozmetik Güzellik Fuarı açıldı.Birçok firmanın yanı sıra güzellik ve estetik uzmanlarının da katıldığı fuar alanında mankenler de boy gösterdi. Alanda kurulan stantlarda güzellik ve bakım yaptıran mankenleri görenler, "CHP'nin sahra hastanesinin ilk hastaları mankenler oldu" yorumunu yaptı. Fuar öncesinde sahra hastanesi yazılı tabela sökülmüş ve hastane görünümü kazandırmak için konulan paravanlar ise çöp alanına konulmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Kovid-19 tedavisi gördüğü için fuara katılamadı.