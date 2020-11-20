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haberi: karayolu ile ilgili tarihi karar! Toplantı sonrası YASAKLANDI...

gelişmesi... UKOME toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıdan tarihi bir karar çıktı. Oy çokluğu ile alınan karara göre; karayolunu artık şehirler arası otobüsler kullanamaycak. Karara ilişkin son dakika açıklamalarında bulunan Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu, "UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 karayolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:38 Son Güncelleme: 20.11.2020 08:40 ABONE OL
Kritik toplantının ardından son dakika açıklaması! D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar: YASAKLANDI!

UKOME toplantısında alınan kararla karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Kritik toplantının ardından son dakika açıklaması! D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar: YASAKLANDI!

Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu Başkanlığında yapılan UKOME toplantısında tarihi bir karar alındı. Uzun süren görüşmelerin ardından toplantıda oy çokluğu ile alınan kararla, karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kararın ardından hiçbir firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı için D-100 karayolunu kullanamayacak.

Kritik toplantının ardından son dakika açıklaması! D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar: YASAKLANDI!

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu, "UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık.

Kritik toplantının ardından son dakika açıklaması! D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar: YASAKLANDI!

Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma karayolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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Son dakika haberi: D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar! Toplantı sonrası YASAKLANDI...
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