Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...

Sıddık işleyen ise ellerinde sopa sürekli nöbette olduklarını belirterek, "Komşular birbirini ziyaret ettiğinde sopa veya benzeri aletler taşımak zorunda kalıyor. Saldırgan hayvanlar oldukları için de çocuklarımızın dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Sadece biz değil yakın köylerde çiftçilik yapan vatandaşların tarım alanlarına da zarar veriyorlar. Bunun için yetkililerden önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.