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haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez canavarı değil...

kıyısına oldukça yakın bir noktada bulunan Erciş ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar şu günlerde büyük korku yaşıyor. Vatandaşlar dışarı çıkarken ağızlarından maskeyi, ellerinden sopayı düşürmüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:35 Son Güncelleme: 20.11.2020 10:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...

'ın Erciş ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'nde yaşayanları yaban domuzu korkusu sardı. Sopasız evlerinden çıkmayan mahalleli, özellikle sazlıkların bulunduğu bölgelerden uzak durmaya çalıştıklarını ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan sazlıklarının çevresine yuvalanan yaban domuzları, bu alanlara yakın olan Haydarbey Mahallesi sakinlerini endişelendirmeye başladı. Yaban domuzlarının birçok kez yol kenarlarında ve evlerin bulunduğu yaşam alanları çevresinde görülmesi üzerine endişeye kapılan mahalleli, sopasız evden çıkmamaya başladı.

Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...

Çocuklarını evden çıkarmamaya gayret gösteren ve mümkün olduğunca sazlık ve çalılık alanlardan uzak duran mahalleli, yetkililerden yardım bekliyor.

Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...

Haydarbey Mahallesi'nde oturan Ferzende Coşar ve Sıddık İşleyen, yaban domuzlarının tarım alanlarına da zarar verdiğini söyledi. Korku yaşadıklarını anlatan Coşar, "'ne yakın bölgede oturuyoruz. Yaşadığımız yer, sazlıklara bir kilometre uzaklıkta. Bundan dolayı da yaban domuzları yaşam alanımıza kadar geliyor. Korkuyoruz, bu durum bölgede yaşayan bizleri çok tedirgin ediyor" dedi.

Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...

Sıddık işleyen ise ellerinde sopa sürekli nöbette olduklarını belirterek, "Komşular birbirini ziyaret ettiğinde sopa veya benzeri aletler taşımak zorunda kalıyor. Saldırgan hayvanlar oldukları için de çocuklarımızın dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Sadece biz değil yakın köylerde çiftçilik yapan vatandaşların tarım alanlarına da zarar veriyorlar. Bunun için yetkililerden önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Korku dolu günler yaşıyorlar! Her an karşılarına çıkabilir, bu kez Van Gölü canavarı değil...
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