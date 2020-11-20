Sürücü kursuna dalan otomobilin sürücüsü kaçtı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. Ufuk Altunbezen yönetimindeki 14 T 0126 plakalı ticari taksiyle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KF 447 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 14 KF 447 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir sürücü kursunun ders verilen bölümünün camından içeri girdi.

Kazada, sürücü kursuna giren otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, ticari taksi sürücüsü Ufuk Altunbezen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Altunbezen, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kursun camları parçalanırken, sürücü kursunda öğrenci olmaması faciayı önledi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.