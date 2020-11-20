Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart (Dijital kart) QR kod ile ödeme nasıl yapılır? Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi!

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, Metrobüs, 'lerde İstanbulkart (Dijital kart) kod ile ödeme nasıl yapılır? Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi!

İstanbulkart kod ile ödeme dönem başladı! Bir süredir geliştirme aşamasında olan telefon ile ödemeyi sağlayacak olan bu yöntem sayesinde artık İstanbullular metrobüs, , , tramvay gibi ulaşım araçlarında kullandıkları kartlar yerine yalnızca telefon aracılığı ile ödeme işlemlerini sağlayabilecek. Bu işlem için ilk olarak vatandaşların mobil uygulamayı cihazına indirmesi gerekiyor. Peki, İstanbulkart QR kod ile ödeme nasıl yapılır? Dijital kart ile adım adım ödeme yöntemine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:21 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:22 ABONE OL
Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi! Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart Dijital kart QR kod ile ödeme nasıl yapılır?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında İstanbulkart'ın yerini artık Dijital kart alıyor. Vatandaşlar bu işlemi gerçekleştirmek için mobil uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri bazı aşamaların ardından kartsız bir şekilde , tramvay, metrobüs gibi toplu taşımalarda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Peki, İstanbulkart kod ile ödeme nasıl yapılır? Dijital kart nedir, nasıl kullanılır? İşte toplu taşımaya gelen yeni uygulamanın detayları…

İSTANBUL'DA DİJİTAL KART DÖNEMİ BAŞLADI! QR KOD İLE ÖDEME NASIL YAPILIR?

İstanbul'da bir süredir üzerinde çalışılan QR kod ile ödeme yöntemi uygulamaya geçiyor. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde telefonlarındaki aplikasyonlar yardımıyla ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda dijital karta yönelik detaylar merak ediliyor…

Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi! Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart Dijital kart QR kod ile ödeme nasıl yapılır?

QR KOD İLE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Yenilenen İstanbulkart Mobil Uygulama ile İstanbulkart kullanıcıları ulaşımda belirlenen pilot bölgelerde (karekod) ile ödeme imkanına kavuştu. QR(karekod) ile ödeme hizmeti şimdilik İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti sağlayan Tramvay(T1,T4) Teleferik ve Metrobüs işletmelerinde bulunan mobil geçiş noktalarında geçerlidir.

Bu hat ve işletmelerle seyahat eden yolcular, İstanbulkart Mobil Uygulamanın QR(karekod) özelliğiyle sadece cep telefonlarını kullanarak Mobil Geçiş Noktalarında konforlu ve pratik bir şekilde seyahat ödemelerini yapabilmektedirler.

Öncelikle Mobil uygulama üzerinden Dijital kartınıza yükleme yapmanız gerekmektedir. Ardından "QR ile ödeme" adımını kullanarak ödemelerinizi toplu taşımalarda gerçekleştirebilirsiniz...

Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi! Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart Dijital kart QR kod ile ödeme nasıl yapılır?

QR KOD İLE ÖDEME YAPILABİLECEK NOKTALAR

  • İBB Deniz Ulaşım Anadolu Hisarı
  • İBB Deniz Ulaşım Anadolu Kavağı
  • İBB Deniz Ulaşım Arnavutköy
  • İBB Deniz Ulaşım Ayvansaray
  • İBB Deniz Ulaşım BALAT
  • İBB Deniz Ulaşım Barbaros
  • İBB Deniz Ulaşım Bebek
  • İBB Deniz Ulaşım Beşiktaş
  • İBB Deniz Ulaşım Beykoz
  • İBB Deniz Ulaşım Beylerbeyi
  • İBB Deniz Ulaşım Bostancı
  • İBB Deniz Ulaşım Burgazada
  • İBB Deniz Ulaşım Büyükada
  • İBB Deniz Ulaşım Büyükdere
  • İBB Deniz Ulaşım Çengelköy
  • İBB Deniz Ulaşım Çubuklu
  • İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Adalar Hattı
  • İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Kadıköy Hattı
  • İBB Deniz Ulaşım Eminönü-Üsküdar Hattı
  • İBB Deniz Ulaşım Emirgan
  • İBB Deniz Ulaşım Eyüp
  • İBB Deniz Ulaşım FENER
  • İBB Deniz Ulaşım Hasköy
  • İBB Deniz Ulaşım Heybeliada
  • İBB Deniz Ulaşım İstinye
  • İBB Deniz Ulaşım Kadıköy (eski)
  • İBB Deniz Ulaşım Kadıköy (Yeni)
  • İBB Deniz Ulaşım Kandilli
  • İBB Deniz Ulaşım Kanlıca
  • İBB Deniz Ulaşım KARAKOY
  • İBB Deniz Ulaşım Kasımpaşa
  • İBB Deniz Ulaşım Kınalıada
  • İBB Deniz Ulaşım Kuzguncuk
  • İBB Deniz Ulaşım Küçüksu
  • İBB Deniz Ulaşım Ortaköy
  • İBB Deniz Ulaşım Paşabahçe
  • İBB Deniz Ulaşım Rumelikavağı
  • İBB Deniz Ulaşım Sarıyer
  • İBB Deniz Ulaşım Sütlüce
  • İBB Deniz Ulaşım Üsküdar
  • İBB Deniz Ulaşım YENİ KABATAŞ
  • METROBÜS Acıbadem
  • İETT METROBÜS Altunizade 1
  • İETT METROBÜS Altunizade 2
  • İETT METROBÜS Avcılar Mrk.Ünv.Kamp.
  • İETT METROBÜS Ayvansaray Eyüp Sultan
  • İETT METROBÜS Bahçelievler
  • İETT METROBÜS Beylikdüzü Belediyesi
  • İETT METROBÜS Bayrampaşa Maltepe
  • İETT METROBÜS Beşyol
  • İETT METROBÜS Beylikdüzü
  • İETT METROBÜS Beylikdüzü Belediyesi
  • İETT METROBÜS Beylikdüzü Sondurak
  • İETT METROBÜS Beyoğlu
  • İETT METROBÜS Boğaz Köprüsü 1
  • İETT METROBÜS Boğaz Köprüsü 2
  • İETT METROBÜS Burhaniye
  • İETT METROBÜS Cennet Mahallesi
  • İETT METROBÜS Cevizlibağ
  • İETT METROBÜS Cihangir Üniversite Mah.
  • İETT METROBÜS Cumhuriyet Mahallesi
  • İETT METROBÜS Haramidere
  • İETT METROBÜS Haramidere Sanayi Sitesi
  • İETT METROBÜS İBB Sosyal Tesisler
  • İETT METROBÜS İncirli
  • İETT METROBÜS Karaköy
  • İETT METROBÜS Küçükçekmece
  • İETT METROBÜS Mecidiyeköy
  • İETT METROBÜS Mecidiyeköy 2
  • İETT METROBÜS Merter
  • İETT METROBÜS Mustafa Kemal Paşa
  • İETT METROBÜS Okmeydanı
  • İETT METROBÜS Okmeydanı Hastane
  • İETT METROBÜS Saadetdere Mahallesi
  • İETT METROBÜS Sefaköy
  • İETT METROBÜS Söğütlüçeşme 1
  • İETT METROBÜS Şirinevler 1
  • İETT METROBÜS Şükrübey
  • İETT METROBÜS Topkapı
  • İETT METROBÜS Uzunçayır 1
  • İETT METROBÜS Uzunçayır 2
  • İETT METROBÜS Yenibosna
  • İETT METROBÜS Zeytinburnu
  • İETT METROBÜS Zincirlikuyu 1
  • İETT METROBÜS Zincirlikuyu 2
  • İstanbul TELEFERİK Eyüp
  • Metro İstanbul TELEFERİK Pierloti
  • Metro İstanbul TELEFERİK Maçka
  • Metro İstanbul T1 Akıncılar
  • Metro İstanbul T1 Aksaray
  • Metro İstanbul T1 Akşemsettin
  • Metro İstanbul T1 Atatürk Öğrenci Yurdu
  • Metro İstanbul T1 Bağcılar
  • Metro İstanbul T1 Beyazıt
  • Metro İstanbul T1 Cami
  • Metro İstanbul T1 Çapa
  • Metro İstanbul T1 Çemberlitaş
  • Metro İstanbul T1 Eminönü
  • Metro İstanbul T1 Fındıklı
  • Metro İstanbul T1 Fındıkzade
  • Metro İstanbul T1 Gülhane
  • Metro İstanbul T1 Güneştepe
  • Metro İstanbul T1 Güngören
  • Metro İstanbul T1 Haseki
  • Metro İstanbul T1 Kabataş
  • Metro İstanbul T1 Kabataş2
  • Metro İstanbul T1 Karaköy
  • Metro İstanbul T1 Keresteciler
  • Metro İstanbul T1 Laleli
  • Metro İstanbul T1 Mehmet Akif
  • Metro İstanbul T1 Merkezefendi
  • Metro İstanbul T1 Mithatpaşa
  • Metro İstanbul T1 Mithatpaşa2
  • Metro İstanbul T1 Pazartekke
  • Metro İstanbul T1 Sirkeci
  • Metro İstanbul T1 Soğanlı
  • Metro İstanbul T1 Sultanahmet
  • Metro İstanbul T1 Tophane
  • Metro İstanbul T1 Topkapı
  • Metro İstanbul T1 Yusufpaşa
  • Metro İstanbul T1 Zeytinburnu
  • Metro İstanbul T4 Ali Fuat Başgil
  • Metro İstanbul T4 Baştabya
  • Metro İstanbul T4 Bereç
  • Metro İstanbul T4 Cebeci
  • Metro İstanbul T4 Cumhuriyet
  • Metro İstanbul T4 Çukurçeşme
  • Metro İstanbul T4 Demirkapı

Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi! Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart Dijital kart QR kod ile ödeme nasıl yapılır?
  • Metro İstanbul T4 Edirnekapı
  • Metro İstanbul T4 Fetihkapı
  • Metro İstanbul T4 Hacışükrü
  • Metro İstanbul T4 Karadeniz Mah.
  • Metro İstanbul T4 Mescidi Selam
  • Metro İstanbul T4 Metris
  • Metro İstanbul T4 Rami
  • Metro İstanbul T4 Sağmalcılar
  • Metro İstanbul T4 Sultançiftliği
  • Metro İstanbul T4 Şehitlik
  • Metro İstanbul T4 Taşköprü
  • Metro İstanbul T4 Topçular
  • Metro İstanbul T4 Topkapı
  • Metro İstanbul T4 Vatan
  • Metro İstanbul T4 Yenimahalle
  • Beyden Deniz Ulaşım Beykoz
  • Beyden Deniz Ulaşım Yeniköy
  • Dentur Deniz Ulaşım Beşiktaş
  • Dentur Deniz Ulaşım Kabataş
  • Dentur Deniz Ulaşım Üsküdar
  • Dentur Deniz Ulaşım YENİ KABATAŞ
  • İDO Deniz Ulaşım Bakırköy
  • İDO Deniz Ulaşım Beşiktaş
  • İDO Deniz Ulaşım Bostancı
  • İDO Deniz Ulaşım Bakırköy
  • İDO Deniz Ulaşım Beşiktaş
  • İDO Deniz Ulaşım Bostancı
  • İDO Deniz Ulaşım Büyükada
  • İDO Deniz Ulaşım Eskihisar
  • İDO Deniz Ulaşım Harem
  • İDO Deniz Ulaşım Kadıköy
  • İDO Deniz Ulaşım Sirkeci-Harem
  • İDO Deniz Ulaşım Topçular
  • İDO Deniz Ulaşım Yenikapı
  • İSTANBUL ŞEHİR HATLARI Deniz Ulaşım ÇUBUKLU ARABALI
  • İSTANBUL ŞEHİR HATLARI Deniz Ulaşım ISTINYE
  • İSTANBUL ŞEHİR HATLARI Deniz Ulaşım Ortaköy
  • İSTANBUL ŞEHİR HATLARI Deniz Ulaşım Üsküdar
  • İstanbul Kartal Deniz Ulaşım BUYUKADA
  • İstanbul Kartal Deniz Ulaşım HEYBELIADA
  • İstanbul Kartal Deniz Ulaşım KARTAL
  • Mavi Marmara Deniz Ulaşım Bostancı
  • Mavi Marmara Deniz Ulaşım Burgazada
  • Mavi Marmara Deniz Ulaşım Büyükada
  • Mavi Marmara Deniz Ulaşım Heybeliada
  • Mavi Marmara Deniz Ulaşım Kınalıada
  • Turyol Deniz Ulaşım Eminönü
  • Turyol Deniz Ulaşım Kadıköy Balon
  • Turyol Deniz Ulaşım Kadıköy Çayırbaşı
  • Turyol Deniz Ulaşım Karaköy
  • Turyol Deniz Ulaşım Üsküdar
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Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart (Dijital kart) QR kod ile ödeme nasıl yapılır? Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi!
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