Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart (Dijital kart) QR kod ile ödeme nasıl yapılır? Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi!

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında İstanbulkart'ın yerini artık Dijital kart alıyor. Vatandaşlar bu işlemi gerçekleştirmek için mobil uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri bazı aşamaların ardından kartsız bir şekilde metro, tramvay, metrobüs gibi toplu taşımalarda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Peki, İstanbulkart QR kod ile ödeme nasıl yapılır? Dijital kart nedir, nasıl kullanılır? İşte toplu taşımaya gelen yeni uygulamanın detayları…
İstanbul'da bir süredir üzerinde çalışılan QR kod ile ödeme yöntemi uygulamaya geçiyor. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde telefonlarındaki aplikasyonlar yardımıyla ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda dijital karta yönelik detaylar merak ediliyor…
QR KOD İLE ÖDEME NASIL YAPILIR?
Yenilenen İstanbulkart Mobil Uygulama ile İstanbulkart kullanıcıları ulaşımda belirlenen pilot bölgelerde QR (karekod) ile ödeme imkanına kavuştu. QR(karekod) ile ödeme hizmeti şimdilik İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti sağlayan Tramvay(T1,T4) Teleferik ve Metrobüs işletmelerinde bulunan mobil geçiş noktalarında geçerlidir.
Bu hat ve işletmelerle seyahat eden yolcular, İstanbulkart Mobil Uygulamanın QR(karekod) özelliğiyle sadece cep telefonlarını kullanarak Mobil Geçiş Noktalarında konforlu ve pratik bir şekilde seyahat ödemelerini yapabilmektedirler.
Öncelikle Mobil uygulama üzerinden Dijital kartınıza yükleme yapmanız gerekmektedir. Ardından "QR ile ödeme" adımını kullanarak ödemelerinizi toplu taşımalarda gerçekleştirebilirsiniz...
QR KOD İLE ÖDEME YAPILABİLECEK NOKTALAR