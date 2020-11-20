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Genelgeye göre Yarın marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaçta açılacak, kapanacak?

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre; 21- tarihlerinde uygulanacak olan hafta sonu sürecinde vatandaşlar marketlerin saat kaçtan kaça kadar hizmet vereceği gibi detayları merak ediyor. Bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinden "Bakkallar ve marketler yarın açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File marketler yarın kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Yarın sokağa çıkma yasağında Marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:29 Son Güncelleme: 20.11.2020 17:29 ABONE OL
Genelgeye göre Yarın marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar marketlerlerin açık olup olmayacağına ilişkin detayları araştırıyor. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin belirli saat aralığında hizmet verebilecek. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Carrefour marketler yarın açık mı, kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile marketler kaça kadar açık? İşte 21 Kasım Cumartesi market çalışma saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER YARIN AÇIK MI? 21 KASIM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ?

Sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere yarın 20.00'dan itibaren uygulanmaya başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan kısıtlama öncesi vatandaşlar belirli ihtiyaçlarını temin edebilmek amacıyla yarın ve Pazar günü marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı…

Bugün sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı? 20 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

YARIN MARKETLER AÇIK MI OLACAK?

İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre bugün sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Tüm Türkiye genelinde 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SON DAKİKA bilgisine göre sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağına dair de beklenen açıklama geldi. Marketler, bakkallar, fırınlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'dan 20:00'ye kadar açık olacak.

Bugün sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı? 20 Haziran bugün BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaça kadar açık?

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Genelgeye göre Yarın marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaçta açılacak, kapanacak?
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