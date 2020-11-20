Genelgeye göre Yarın marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar marketlerlerin açık olup olmayacağına ilişkin detayları araştırıyor. 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin belirli saat aralığında hizmet verebilecek. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, FİLE, Migros, Carrefour marketler yarın açık mı, kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile marketler kaça kadar açık? İşte 21 Kasım Cumartesi market çalışma saatleri…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER YARIN AÇIK MI? 21 KASIM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ?

Sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere yarın 20.00'dan itibaren uygulanmaya başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak olan kısıtlama öncesi vatandaşlar belirli ihtiyaçlarını temin edebilmek amacıyla yarın ve Pazar günü marketlerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı…