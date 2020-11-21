Ayda’dan ‘iyiyim’ pozu

İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan mucize bebek Ayda Gezgin (3) ve ağabeyi Atakan Gezgin (8), Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı. Takımın büyük ilgi gösterdiği Ayda, Bornova Belediyespor formasını giyerek, başparmağını kaldırıp 'iyiyim' pozu verdi. Koç Faruk Beşok ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un imzaladığı formayı giyen Atakan ise hayranı olduğu oyuncularla tek pota maç yaptı. Yeteneklerini sergileyen Atakan'ı dikkatle izleyen Başkan İduğ, minik Atakan'a oyuncak araba ve imzalı basketbol topu hediye etti. SABAH'a konuşan baba Uğur Gezgin ise "Ailece spora ilgimiz var. Ben eski futbol hakemiyim. Oğlum Atakan da başka bir kulüpte basketbol oynuyor. Depremden önce de maçları takip ederdik. Ayda da Atakan da çok mutlu oldu. Biraz olsun kafalarını dağıttılar. Tüm ilgi Ayda'nın üzerindeydi. Antrenmanda Ayda ilgi odağı oldu. Çocuklar başka bir gün yine antrenmana gelmek istedi. Uygun bir gün tekrar gelebiliriz. Diğer kulüplerden de maçlarını izlememiz için davetler alıyoruz" dedi. Bornova'daki Atatürk Mahallesi'nden ev satın aldığını da söyleyen Gezgin, "Artık çocuklarımla yeni evimizde yaşayacağız. Bina sıfır ancak ufak tefek tadilatlar var. Onlar bittikten sonra bir iki hafta içinde taşınacağız" dedi.