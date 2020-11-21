Böyle vicdansızlık görülmedi! Yavru köpekleri dağ başına terk ettiler!

Nevşehir'de dağ başına terk edilen onlarca yavru köpek, doğa gezisi yapan 4 arkadaş sayesinde kurtarıldı.

Cuma günü doğa gezisi yapan Emin Güven, İhsan Şenyüz, Alper Canpolat ve Berk Hızar, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Karadağ mevkisinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. İş makinası tarafından açılmış bir kanal içerisinde açlıktan ve susuzluktan telef olmak üzere onlarca yavru köpek gören arkadaşlar durumu hemen Nevşehir Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye görevlileri açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere olan yavru köpekleri arabaya koyarak Hayvan Kasabası'na götürdü. Köpeklerin bakımları yapılırken yemek ve su ihtiyaçları da giderildi.

"Ölen yavruları yiyorlardı"

Köpekleri bulan arkadaşlardan Emin Güven, yaptığı açıklamada, gördükleri manzara karşısında şoke olduklarını belirterek, köpeklerin kurtarılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Güven, "Doğa gezisi için arazi aracı ile bölgeye gittik. Mola verdiğimiz yerin hemen ilerisinde birkaç tane yavru köpek olduğunu fark ettik. Biraz yanlarına yaklaşınca olayın vahametini anladık. Bölgede olduğumuzu fark eden yavru köpekler hep bir ağızdan havlamaya başladı. Kanala doğru yaklaştığımızda onlarcasının aç ve susuz bir şekilde ölüme terk edildiğini gördük. Hatta içlerinden bazıları açlık ve susuzluktan ölmüştü. Diğer köpekler ise açlıktan ölenlerin bedenini parçalayıp yiyorlardı. Çok acı bir manzaraydı. Hemen Nevşehir Belediyesine ulaştık. Sağ olsunlar vakit kaybetmeden bölgeye araç gönderdiler ve köpekleri belediyeye ait hayvan barınağına götürdük. İçlerinde hasta olanlar da var. Sağlıklarını takip edeceğiz" diye konuştu.

Konunun araştırılmasını isteyen Güven, "Tesadüf üzere bölgede bulunmasak hayvanların tamamı birkaç gün içerisinde telef olacaktı. Bunu yapan vicdansızlar aynı davranışı daha sonra da tekrarlayacaktır. Bu sebepten konunun araştırılmasını ve bu vicdansızlığı yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.