Hırsızlık yaparken yakalandı! Savunması şaşırttı

Kocaeli'de hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalanan ancak şok edici bir savunmada bulunarak, evi kontrole geldiğini ve yağmurun dinmesini beklerken kek yediğini söyleyen G.G, 2 hafta sonra yine hırsızlık iddiasıyla yakalandı.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nden 4 Kasım 2020 günü meydana gelen bir hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, verilen adreste G.G. isimli kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan G.G. ''Camdan 3 kişinin atladığını gördüm. Ben de merak ettim eve girdim ev dağınıktı. Karnım açıktı kek yedim. Evi toparladım. Ev sahibini beklerken, siz geldiniz" diyerek polisi bile şaşırttı. Emniyette verdiği ifadesinde aynı şekilde kendisini savunan G.G., sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

YİNE SERBEST KALDI

Kocaeli Polisi 18 Kasım günü Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu polis, olayı gerçekleştiren kişinin 2 hafta önce, hırsızlık için girdiği evde kek yiyen ve ev sahibini beklerken polise yakalandığını iddia eden G.G. olduğunu tespit etti. Hırsızlık olayı ile ilgili aranan G.G. 20 Kasım'da yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve Gebze Adliyesi'ne sevk edilen G.G. yine adli kontrol kararı ile serbest kaldı.