İstanbul’da toplu ulaşıma ‘kısıtlama’ düzenlemesi

İBB, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Düzenlemeye göre İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için gerekli durumlarda ek seferler konulacak. Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 00.00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00-10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00- 20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.



MARMARAY 15 DAKİKADA BİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada "Marmaray trenlerimiz, kısıtlama dışında kalan vatandaşlarımız için Halkalı-Gebze hattında 15'er dakikalık aralıklarla çalışacak" denildi.