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Korona test sonucu kaç günde çıkar? e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle her gün binlerce vatandaş hastanelerde koronavirüs testi yaptırıyor. Vaka sayılarının artışa geçmesiyle beraber Covid-19 testlerinin sonuçlarını öğrenmek için ise e Nabız sistemini kullanmak isteyenler bu işleme dair detayları merak ediyor. Bu sisteme giriş için sisteme kişinin TC kimlik numarası ve e devlet şifresini kullanması gerekiyor. Peki, e Nabız ile corona test sonucu ne zaman kaç günde çıkar, nereden öğrenilir? İşte e Nabız korona test sonucu sorgulama!

Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:54 ABONE OL
Korona test sonucu kaç günde çıkar? e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen salgın nedeniyle her gün binlerce hastaya korona testi uygulanıyor. e Nabız sistemi ise tam da bu noktada vatandaşların test sonuçlarına hastaneye gitmeden ulaşmalarını sağlıyor. Yalnızca koronavirüs testlerine değil her türlü sağlık geçmişinizin aktarıldığı bu sisteme TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş sağlanabiliyor. Peki, e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? İşte detaylar…

E NABIZ İLE KORONA TEST SONUCU SORGULAMA! CORONA TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan Covid-19 testleri e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Korona test sonucu öğrenmek isteyen adayların bu sisteme giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor…

Corona test sonucu kaç günde çıkar, belli olur? e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Korona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? e Nabız - e Devlet ile corona virüs test sonucu öğrenme ekranı!

CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

CORONA TESTİ KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulaması ile birlikte corona testi sonuçları görüntülenebilir. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçları birkaç adımda öğrenilebilir. Test sonuçları için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan yeni sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurularak sonuçlar öğrenilir.

Genel olarak test sonuçlarının 3 gün içerisinde sistem üzerinden duyurulduğu biliniyor.

PCR TESTİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.

e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir?

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Korona test sonucu kaç günde çıkar? e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?
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