Korona test sonucu kaç günde çıkar? e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen salgın nedeniyle her gün binlerce hastaya korona testi uygulanıyor. e Nabız sistemi ise tam da bu noktada vatandaşların test sonuçlarına hastaneye gitmeden ulaşmalarını sağlıyor. Yalnızca koronavirüs testlerine değil her türlü sağlık geçmişinizin aktarıldığı bu sisteme TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş sağlanabiliyor. Peki, e Nabız korona test sonucu sorgulama: e Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? İşte detaylar…
E NABIZ İLE KORONA TEST SONUCU SORGULAMA! CORONA TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan Covid-19 testleri e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Korona test sonucu öğrenmek isteyen adayların bu sisteme giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor…
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.
CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından E Nabız uygulaması ile birlikte corona testi sonuçları görüntülenebilir. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçları birkaç adımda öğrenilebilir. Test sonuçları için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan yeni sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurularak sonuçlar öğrenilir.
Genel olarak test sonuçlarının 3 gün içerisinde sistem üzerinden duyurulduğu biliniyor.
PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.