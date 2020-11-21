Makatında yarım kilo uyuşturucu çıktı!

İstanbul Havaalanı polisleri geçtiğimiz günlerde Diyarbakır uçağından inen 40 yaşındaki T.H.'nin şüpheli hareketler sergilediğini belirledi. Genç adamın bagajında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken makatında ve vücudunun çeşitli yerlerinde streç filme sarılmış yarım kilo uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

KRİMİNALDE TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine incelemeye alınan streç filmdeki uyuşturucunun İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarınca esrar maddesi olduğu belirlendi. T.H., havaalanı polislerine verdiği ifadesinde uyuşturucu maddeyi ticaret amacıyla değil kullanmak amacıyla getirdiğini, Diyarbakır'da ucuz olduğu için satın aldığını kendisinin bağımlı olduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin ifadesinin ardından durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. Savcılık suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren T.H.'nin kullanmak için yanında yarım kilogram uyuşturucu madde getirmesinin ise hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirleyerek tutuklamaya sevk etti. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen genç adam hakkında iddianame düzenlendi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede T.H.'nin ticaret yapmadığını ileri sürmesine rağmen 7 ay içerisinde 11 kez Diyarbakır iline günübirlik gidip döndüğünü, bu nedenle ticaret amacıyla hareket ettiği anlatıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen T.H.'nin vücudunun özel bölgelerinde yarım kilogram taşıdığı anlatılan dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.