Rekor kıran evlilik

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçesi 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip, evliliklerinin 73'üncü yıldönümünü kutladı. 94 yaşındaki Kraliçe ile 99 yaşındaki eşi, yıldönümlerinde torunlarının çocukları olan Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in hazırladığı tebrik kartına bakarken çekilen fotoğraflarını paylaştı. BBC'nin haberine göre çiftin evliliği aynı zamanda kraliyet ailesinde yönetimdeyken en uzun süren evlilik oldu.6 Şubat 1952'de kraliçe olan 2. Elizabeth, Teğmen Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947'de evlendiğinde 21 yaşındaydı. Kraliçe ve Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamalar sırasında vakitlerini Windsor Kalesi'nde geçiriyor. Dük Philip, iki sene önce kamu görevlerinden emekli olduğunu açıklamıştı. Salgın sebebiyle yıldönümü kutlamalarının da sınırlı çerçevede yapılması planlanıyor. İngiltere genelinde mağazalarda ya da turistik yerlerde de 73'üncü evlilik yıldönümüne ait herhangi bir simge hazırlanmadı. Dört çocukları olan çiftin 8 torunu var. DIŞ HABERLER