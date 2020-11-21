Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak saatlerinde sokağa çıkanlar o cezayı ödeyecek!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olurken yasağa uymayanların ödeyecekleri ceza tutarı da belli oldu. Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen o sorunun yanıtı.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?
Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;
Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.