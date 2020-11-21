Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak saatlerinde sokağa çıkanlar o cezayı ödeyecek!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olurken yasağa uymayanların ödeyecekleri ceza tutarı da belli oldu. Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen o sorunun yanıtı.