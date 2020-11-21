Son dakika: 'Personelin geç geliyor' kavgası şoke etti! Bayılana kadar devam etti...

'YERDEN KALKAMAYACAK DURUMA GELDİ'

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, taraflar arasında tekme tokat kavga başladı. Kavgaya market sahibinin oğlu Sefa Aslan'da dahil oldu.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga taraflardan birisinin yerden kalkamayacak duruma gelmesine kadar devam etti.Olay yerine 112 sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin gelmesinin ardından taraflar önce darp raporu ve tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.