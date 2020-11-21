Uyuşturucuyu taksilerle servis ediyorlardı... Suçüstü yakalandılar!

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan N.A. ve M.D. isimli iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, polislerden gizlenebilmek ve dikkat çekmemek adreslere ticari taksilerle uyuşturucu servisi yaptıkları tespit edildi.

Bir takside suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinden bir ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 990 lira nakit para, satışa hazır hale getirilmiş ve küçük şeffaf poşetler içerisine yerleştirilmiş 12.36 gram uyuşturucu madde, 18 küçük şeffaf ve kilitli poşet, uyuşturucu madde tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli de tutuklandı.