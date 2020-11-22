16 gündür sokak sokak kaybolan kardeşini arıyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 6 Kasım günü evinden çıkan ve geri dönmeyen Ercan Civelek için yakınları polis ve jandarmaya giderek yardım istedi.

Civelek'in kaybolduğu bölgede polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan ekipler, Civelek'in son olarak Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde bulunan petrol istasyonunda görüldüğü tespit edildi.

Ekipler arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Jandarma ve polis İz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları devam ederken, Civelek ailesi oğullarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

Kaybolan Ercan Civelek'in ablası Bahar Civelek, "Kardeşimi gördüklerini iddia edenlerden telefonla arıyorlar. Gelen ihbar sonrası bizde verilen adrese gidip bakıyoruz. Kardeşimin bulunması için tüm ekipler seferber olmuş durumda. Fakat hala bir ipucu yok. Kardeşimden gelecek müjdeli haberi bekliyoruz. Kardeşimin fotoğrafını bastırtıp Kemalpaşa ve Hopa civarında 200'e yakın kayıp ilanı dağıttık. Kardeşim belki dağıttığımız ilanları görür ve gelir. Artık dayanma gücümüz kalmadı, çık gel artık." dedi.