272 web sitesi kapatıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, internet yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar doğrultusunda 272 web sitesinin kapatılmasını sağladı.

TERÖR PROPAGANDASI, YASA DIŞI BAHİS VE MÜSTEHCENLİĞE YER VEREN 272 SİTE KAPATILDI

Diyarbakır Valiliği konuya ilişkin açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasında; internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik' içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurtdışı kaynaklı yayın yapan 218 web sitesi ile Amerika ve Fransa'da "PKK/KCK/YPG/YPJ Terör Örgütü Propagandası" yapan 54 URL adresinin tespit edilerek kapatıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında, PKK/KCK/YPG/YPJ Terör Örgütü Propagandası içerikli yayın yapan 54 web sitesi/URL adresi hakkında düzenlenen Açık Kaynak Araştırma Raporu Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sunuldu. Ardından alınan erişimin engellenmesi kararları uyarınca, Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik içerikli yayın yapan 218 web sitesi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) raporlanmak suretiyle alınan idari tedbir kararı ile olmak üzere toplam 272 web sitesi BTK tarafından erişime kapattırılmıştır."