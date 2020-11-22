"5 gün yer bulunamadı" iddiasina açıklama

Gaziantep'te 94 yaşındaki kadının 5 gün boyunca yoğun bakımda yer bulamadığı için yaşamını yitirdiği yönündeki habere Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapılarak yanıt verilldi. Açıklamada "Hastaya, hastaneye ilk geldiği andan itibaren gerekli ilgi gösterilmiş, tüm müdahaleler yerinde ve zamanında eksiksiz olarak uygulanmıştır" denildi.Açıklamada şu bilgilere yer verildi:"18.11.2020 tarihinde saat 21.45'te 112 Acil Servis Ekiplerimiz tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesine getirilen 94 yaşındaki Cemile Cansever'in acil servise kabulü yapılmış, gerekli laboratuvar ve radyolojik tetkikleri istenilmiş, genel durumu orta ve bilinci açık olan hastanın radyolojik tetkiki sonucunda Covid-19 Pnömonisi şüphesiyle acil serviste gözlem odasına alınarak tedavisine başlanılmıştır. Aynı gün yoğun bakım talebi olmuş ancak yapılan muayene ve tetkikler sonucu serviste takip edilebilir durumda olduğu görülerek bu talep iptal edilmiştir. Acil serviste 12 saat gözlem altında tutulan hasta, Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından takip edilmek üzere dâhiliye servisine yatırılmıştır. Hastanın, 20.11.2020 tarihinde yapılan Covid-19 PCR testi pozitif gelmiştir. Hastanın genel durumu orta ve bilinci açık olarak tedavisi devam ederken, 22.11.2020 tarihinde saat 08.30'da Kardiyak ve Solunum Arresti (Kalp ve Solunum Durması) gelişmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Hastaya, hastaneye ilk geldiği andan itibaren gerekli ilgi gösterilmiş, tüm müdahaleler yerinde ve zamanında eksiksiz olarak uygulanmıştır. Habere konu olan 5 gün yoğun bakım arandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."