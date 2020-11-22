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Araç takla attı, 3 kişi yaralandı

’nın Siverek ilçesinde kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:06 ABONE OL
Araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'in kırsal Ediz Mahallesi civarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Siverek- Şanlıurfa karayolunun 14. kilometresinde Ediz Kırsal Mahallesi yakınlarında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralı olarak araçtan kurtarıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün araçta sıkışmasından dolayı itfaiye ekipleri de devreye girdi. Araçtan çıkarılan sürücü ve diğer yolcular ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Araç hurdaya dönerken kazayla ilgili soruşturan başlatıldı.

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Araç takla attı, 3 kişi yaralandı
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