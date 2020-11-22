Hayatı boyunca imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için zorluklarla mücadele ederek daima iyimser yaşayan, Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celaleddin Ökten, vefatının 59. yılında anılıyor. Mahmut Celaleddin Ökten, 1882'de Trabzon'da dünyaya geldi. Küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybeden Ökten, babaannesinin himayesinde hafızlık yaparak ilk eğitimini tamamladı. İstanbul'a 1905'te gelen ve Darülfünun Edebiyat Şubesi'nden 1911'de mezun olan Celaleddin Ökten, ardından öğretmen olarak göreve başladı. Harf inkılabından sonra Arapça derslerinin kaldırılması üzerine okulun Türkçe hocalığını da üzerine alan Ökten, uzun yıllar İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe, edebiyat, felsefe ve mantık dersleri verdi. Ökten, kendi ifadesine göre, "Kimi zaman bu okulların müfredatına yabancı dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi derslerin konulmasına karşı çıkan hocalarla kimi zaman da bu okullarda Arapçanın ders olarak yer almasına karşı çıkan, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden ve Latin harfleriyle yazılan kitaplardan okutulmasını isteyenlerle" mücadele etti. Ökten yetkililerle görüşmelerde bulundu ve görüşmeler sonrası imam hatip okullarının açılması yönünde karar alındı. Ökten, 1951'de İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü oldu.Zor şartlarda imam hatip okullarının yaşaması ve gelişmesi için çalışan "Celal Hoca"nın adı artık imam hatip okullarıyla özdeşleşmişti. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi derecede bilmesinin yanı sıra İslami ilimlerle beraber Batı bilim ve düşüncesine de hâkim olan "Celal Hoca", resmi derslerinin yanında Beyazıt'taki Soğanağa Camisi'nde de 6 yıl süreyle cumartesi günleri, İmam Gazali'nin "İhya-u Ulumid-din" adlı kitabını okuttu. "Hayatta, her zaman ve her şartta yapılabilecek işler olduğu" fikrine inanan Ökten, hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmayarak daima iyimser yaşadı. Ökten, 1000 cildi aşkın eserden oluşan kitaplığını Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışladı. Arap edebiyatını çok iyi bilen ve güçlü bir hafızaya sahip olan Ökten, 21 Kasım 1961'de vefat etti. "Celal Hoca" Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına defnedildi. AATÜRKİYE'NİN ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celaleddin Ökten'in oğlu Prof. Dr. Sadettin Ökten, merhum babası "Celal Hoca'yı" anlattı. Prof. Dr. Ökten, babasının ciddi, vakur, aile sorumluluğunu bütün boyutlarıyla üstlenmiş, herkese kendi yetenekleri ölçüsünde yetki tanıyan, sorumluluk yükleyen ve hayatında latifeye yer veren bir baba olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ökten, şöyle konuştu: "Merhum babam bana okumanın, öğrenmenin ve düşünmenin kapısını açan ve o yolda beni teşvik edip bu eylemlerin zevkini tattıran insandır. 5-6 yaşlarındayken bana divan edebiyatından birtakım beyitler okur ve onları ezberletirdi. Aynı zamanda bu beyitlerdeki lügatlerin manalarını da öğretirdi. Merhum peder hiçbir zaman kendi varlığını ön plana çıkararak 'ben şöyle diyorum, benim görüşüm şudur, iddiam şöyledir' demiyordu. Bize resmettiği dünya, sözleriyle ve eylemleriyle çizdiği hayat, hep İslam medeniyetinin büyüklerine yaptığı atıflarla bezenmiş ve şekillenmişti." AA