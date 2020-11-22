Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bu akşam için kuvvetli yağış olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21-50 kilogram arasında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "700 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş azalması ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.