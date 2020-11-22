Eski Meclis Üyesi koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'nın Meram Belediyesi önceki dönem Meclis Üyesi Mustafa Meral, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Covid-19 tedavisi görmekte iken vefat eden önceki dönem meclis üyelerimizden Mustafa Meral'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mütevazı ve naif kişiliğiyle tanıdığımız, dava ve gönül insanıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Meral ise kendi sosyal medya hesabından 3 Kasım tarihinde yaptığı paylaşımında, "Bazılarımıza hiçbir şey ibret olmuyor. Ne deprem, ne hastalık, ne her an yanımızda vefat eden insanlar. Musibetler bizi, birbirimize karşı daha merhametli kılması gerekirken daha hırçın ve öfkeli bir hale getiriyor. Ama unutulan bir hakikat var ki, merhametli olan kazanacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.