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Eski Meclis Üyesi koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

önceki dönem meclis üyesi Mustafa Meral koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 22.11.2020 13:54 ABONE OL
Eski Meclis Üyesi koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'nın Meram Belediyesi önceki dönem Meclis Üyesi Mustafa Meral, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Covid-19 tedavisi görmekte iken vefat eden önceki dönem meclis üyelerimizden Mustafa Meral'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mütevazı ve naif kişiliğiyle tanıdığımız, dava ve gönül insanıydı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Meral ise kendi sosyal medya hesabından 3 Kasım tarihinde yaptığı paylaşımında, "Bazılarımıza hiçbir şey ibret olmuyor. Ne deprem, ne hastalık, ne her an yanımızda vefat eden insanlar. Musibetler bizi, birbirimize karşı daha merhametli kılması gerekirken daha hırçın ve öfkeli bir hale getiriyor. Ama unutulan bir hakikat var ki, merhametli olan kazanacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.

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Eski Meclis Üyesi koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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