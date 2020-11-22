İmalat makinesiyle yakalandı! Kilolarca ele geçirildi!

İstanbul Polisi, Silivri İlçesi'ne bağlı Alibey Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve Yeni Mahalle'de bulunan bir ikamet adresinde kaçak tütün imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti.

İki adrese de baskın yapıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde yapılan aramalarda; 86 paket tütün ile doldurulmuş bin 720 dal sigara, 24 kilogram nargile tütünü, iki elektronik sigara, 17.5 kilogram kıyılmış tütün, 166 adet altı kilogramlık bandrollü paketler halinde nargile tütünü, 216 bandrollü kutu içerisinde 43 bin 200 boş sigara ve 37.4 kilogram bandrollü paketler halinde kıyılmış tütün ele geçirildi. İkamet adresinde yapılan aramalarda ise sigara imalatı makinesi, kompresör, 11 bin 800 boş sigara, 58 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. N.K. gözaltına alındı ve hakkında "5607 Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. N.K. serbest bırakıldı.