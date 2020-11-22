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'de matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar bastılar

’nin Çayırova ilçesinde, matbaada 1 milyon 352 bin doları piyasaya sürmeye çalışan 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1’i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 20:36 ABONE OL
Kocaeli'de matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar bastılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları basan kişileri takibe aldı.

1 MİLYON 352 DİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çarşamba günü matbaaya düzenlenen baskında, sahte 100 dolarlardan oluşan 1 milyon 352 bin dolar ele geçirilirken, sahte para basımında kullanılan matbaa, yazıcı ve bilgisayarlara da el konuldu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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Kocaeli'de matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar bastılar
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