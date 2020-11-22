Kocaeli’nde kuaförlerde HES dönemi

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında Kocaeli'nde bulunan kuaför ve güzellik salonlarına pazartesi gününden itibaren HES kodu ile giriş yapılacak. Kuaför ve güzellik salonlarına gidecek olan vatandaşların HES kodunu işletme sahiplerine sunması gerekiyor.

HES KODU OLMAYAN GİREMEYECEK

Pazartesi günü uygulamaya geçecek olan HES kodu ile girişleri değerlendiren Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, "Kocaeli ve Türkiye genelinde vaka artışını göz önüne alarak kuaför ve güzellik salonlarında bulaşıyı minimuma indirmek için HES kodu sorgulamaya başlayacağız. 23 Kasım itibari ile Kocaeli'deki kuaför ve güzellik salonlarına HES kodu olmayan giremeyecek. Bu doğrultuda risk teşkil eden hasta veya temaslı müşterileri salonlarımıza almayarak riski minimuma indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan kuaför ve güzellik salonları diğer işletmeler gibi saat 20:00'a kadar hizmet verecek." açıklamasında bulundu.